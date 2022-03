Oscar 2022: Zendaya e Andrew Garfield insieme sul red carpet hanno entusiasmato i fan di Spider-Man

Sul red carpet degli Oscar 2022 c’è stato un momento che ha particolarmente entusiasmato il pubblico, sia quello presente sul tappeto rosso del Dolby Theatre di Los Angeles, sia gli appassionati a casa: stiamo parlando del momento in cui Zendaya ed Andrew Garfield si sono trovati insieme a condividere la passerella ed a scattare alcune foto insieme.

Chiaramente la situazione ha rievocato a tutti la scena di Spider-Man: No Way Home in cui lo Spider-Man di Andrew Garfield salva la MJ di Zendaya, portando a termine in maniera positiva ciò che non era riuscito a fare con Gwen Stacy in The Amazing Spider-Man 2.

Descrivendo quella scena lo stesso Garfield ha dichiarato:

Il mio Spider-Man ha salvato la ragazza del suo giovane fratello, ed è un gesto che serve anche a curare un suo trauma. C’è qualcosa di bellissimo a livello cosmico in tutto ciò, perché significa che Peter ha avuto una seconda possibilità di salvare Gwen.

Ricordiamo che in Spider-Man: No Way Home abbiamo visto insieme gli Spider-Man di Andrew Garfield, Tom Holland e Tobey Maguire. Il lungometraggio è uscito al cinema a dicembre, mentre la versione Home Video del film sarà disponibile dal 12 aprile.

