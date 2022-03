L’iPad Pro 2022 avrà il chip M2 e la ricarica MagSafe?

28—Mar—2022 / 10:51 AM

Secondo il noto giornalista di Bloomberg Mark Gurman, il primo iPad Pro con chip M2 sarebbe ormai dietro all’angolo. Apple rinnoverà la sua linea di tablet high-end ad autunno, con un lancio previsto tra settembre e novembre del 2022.

L’iPad Pro attualmente in commercio è proposto in due versioni: una con display Liquid Retina da 11 pollici e una con Liquid Retina XDR da 12,9 pollici. In entrambi i casi si parla di uno schermo Mini-LED con tecnologia IPS.

Ad autunno Apple dovrebbe confermare questa formula, andando a potenziare ulteriormente le prestazioni dei due tablet. Sotto alla scocca troveremo il nuovo chip M2, ancora inedito e più potente dell’M1 visto sull’iPad Pro del 2021. Non sarà l’unica novità, stando a Gurman. L’iPad Pro 2022 dovrebbe anche supportare la ricarica MagSafe.

La ricarica MagSafe è stata introdotta con gli iPhone 12 e consente di ricaricare via induzione i dispositivi utilizzando un apposito caricatore che va attaccato magneticamente al case.

In attesa di altre informazioni, non resta che aspettare ancora qualche mese per conoscere le prossime mosse di Apple.

Gli ultimi rumor dal mondo di Apple:

Apple potrebbe lanciare un nuovo abbonamento omnicomprensivo. Includerebbe, con pagamento mensile, un iPhone o un iPad, oltre che tutti i servizi digitali dell’azienda – da iCloud ad Apple TV+.

Secondo alcune indiscrezioni, nel 2023 Apple potrebbe lanciare dei nuovi MacBook e iPad con schermi di dimensioni più grandi rispetto a quelli usati sui modelli attualmente in commercio.