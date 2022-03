MacBook Air e iPad con schermi più grandi nel 2023, per un report

A quanto pare, Apple potrebbe essere al lavoro su dei nuovi MacBook Air e iPad che dovrebbero giungere nel corso del 2023. Non si tratterebbe però di semplici nuovi dispositivi di questo tipo pensati per tenere al passo con i tempi i vari brand della compagnia, ma di veri e propri nuovi redesign dei dispositivi. Ad anticipare il tutto è stato Display Supply Chain Consultants, che ha svelato il debutto di un nuovo MacBook Air da 15 pollici nel corso del prossimo anno, con il display degli iPad che dovrebbe risultare invece leggermente più grande.

Le informazioni sono state rivelate durante il Quarterly Advanced IT Display Shipment and Technology report, ed è bene non prenderle come vere fino a che non saranno arrivate delle conferme ufficiali da parte del colosso di Cupertino nel corso dei prossimi mesi, pur avendo a che fare con una fonte abbastanza autorevole che potrebbe infatti all’effettivo aver davvero anticipato le suddette novità prima che queste vengano confermato.

Il tutto è stato ripreso sulle pagine di 9to5Mac in seguito a quanto svelato dall’analista Ross Young che ha avuto accesso al report esclusivo. Secondo la compagnia, Apple sarebbe al lavoro anche su un ulteriore MacBook Air leggermente più grande, che considerando le dimensioni di 13,3 pollici a cui siamo abituati potrebbe in tal caso non superare i 14.

Resta da vedere ovviamente nello specifico quali e come saranno i nuovi prodotti annunciati, e considerando di anticipazioni che non riguardano annunci imminenti, dato che a quanto pare avremo modo di scoprire di più solamente nel corso del prossimo anno. Di conseguenza, non resterà che aspettare ulteriori report pronti ad approfondire la situazione in attesa che la compagnia si trovi finalmente a fare chiarezza su quanto chiacchierato nel corso delle ultime ore.