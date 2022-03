iPhone 13 Pro Max: arriva la mod con jack e USB di tipo C

Abbiamo visto nel corso degli ultimi mesi molti utenti dedicarsi al modding di alcuni iPhone, con alcuni risultati raggiunti davvero strabilianti, specialmente quando si è parlato della vendita dei dispositivi, che sono stati messi nelle aste online per prezzi davvero enormi. Chissà se sarà questo il caso dell’ultima creazione di un utente particolarmente esperto che ha creato un iPhone 13 Pro Max a dir poco migliorato, vista la presenza di un jack da 3,5 mm e di una porta USB di tipo C.

Yang Changshun ha utilizzato alcune delle componenti dei 13 Pro Max cambiandone altre, con l’obiettivo di migliorare le performance e raddoppiare la durata della batteria, come mostrato nel Tweet che potete vedere qui di seguito. Sono stati incluse delle nuove ventole e una scheda madre a doppio strato, con nuova pasta termica, al punto che AnTuTu ha registrato un risultato di 870,244, ben di più rispetto ai 715,809 del modello base.

Modified iPhone 13 Pro Max Ultra, added USB-C + 3.5mm interface, built-in dual cooling fans, doubled the battery life, and increased Antutu running points by 150,000. pic.twitter.com/PBw1JD4Ayc — DuanRui (@duanrui1205) March 24, 2022

Sia la porta USB di tipo C che il jack da 3,5 mm per le cuffie, ormai sempre più raro, sono risultati funzionanti, un risultato di conseguenza davvero superlativo che sottolinea come si sia trattato di un vero passo avanti. Al momento il colosso di Cupertino non vede di buon occhio questo tipo di aggiunte come novità ufficiali, ma non è ovviamente detto che non avremo ulteriori novità in tal senso in futuro.

Al momento, non è chiaro quale sarà il destino di questo dispositivo davvero fuori di testa, che potrebbe venire venduto da parte dell’utente a cifre davvero folli, nel caso in cui si ripetessero aste come quelle che abbiamo visto fino a oggi. Si tratterebbe all’effettivo del vero e proprio miglior iPhone in circolazione, sperando ovviamente che le modifiche risultino di successo anche nel lungo periodo e non solo stando ai primi test.