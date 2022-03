Animali Fantastici: I Segreti di Silente, la nuova featurette promette ancora più creature magiche

Animali Fantastici: I Segreti di Silente è il terzo episodio di una saga che, nelle intenzioni, doveva portarci in giro per il mondo insieme a Newt Scamander per mostrarci la fauna del Mondo Magico; alla fine la serie ha preso un’altra direzione e, effettivamente, di “Animali Fantastici” ne abbiamo visto relativamente pochi. La nuova featurette ufficiale dal film, tuttavia, promette che a questa cosa verrà posto rimedio in questo terzo capitolo.

Questa la sinossi ufficiale del film, in uscita il 13 aprile e che vede protagonisti Eddie Redmayne e Jude Law, con Ezra Miller, Dan Fogler, Alison Sudol, Callum Turner, Jessica Williams, Katherine Waterston e Mads Mikkelsen.

Ne Animali Fantastici: I Segreti di Silente, Albus Silente sa che il potente mago oscuro Gellert Grindelwald si sta attivando per prendere il controllo del Mondo Magico. Impossibilitato a fermarlo da solo, affida al magizoologo Newt Scamander il comando di una intrepida squadra di maghi, streghe e… un coraggioso panettiere babbano incaricati di una pericolosa missione, nella quale incontreranno vecchie e nuove creature magiche e si scontreranno con la crescente legione di seguaci di Grindelwald. Ma con una posta in gioco così alta, quanto a lungo potrà Silente restare ai margini?

