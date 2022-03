WhatsApp: la feature del multi-dispositivo sta finalmente arrivando

Sembra che finalmente i tempi siano maturi, e che WhatsApp avrà modo di lanciare la tanto chiacchierata funzionalità del multi dispositivo sia su iOS che su Android nel giro di poco tempo. Si è parlato del tutto in fase di testing per molti mesi, ma le pagine di WABetaInfo, come riportato da Gizmochina, hanno svelato che il tutto dovrebbe arrivare su iOS a marzo e su Android ad aprile.

Seppur non si parli di una fonte ufficiale, abbiamo comunque a che fare con una portale pieno di informazioni sempre anticipate con successo per quel che riguarda WhatsApp, ed è facile immaginare che i piani andranno come anticipato.

Come anticipato, dovrebbe trattarsi di una funzionalità che non richiede l’obbligo di connessione a internet sul telefono al fine di continuare a utilizzare la piattaforma di messaggistica anche nel caso in cui i dispositivi mobile non abbiano più connessione a internet.

Si parla quindi della possibilità di poter avere il telefono scarico e fruire comunque di WhatsApp Web, anche nel caso in cui questo non si connetta per un totale di 14 giorni, tempo massimo in cui i dispositivi possono restare offline prima che si disconnettano automaticamente.