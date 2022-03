Sergio Bonelli Editore: Angelo Stano lascia la casa editrice

Dopo aver avuto un ruolo fondamentale nella vita editoriale della casa editrice Sergio Bonelli Editore, il disegnatore Angelo Stano ha annunciato attraverso un post su Facebook di aver concluso la sua collaborazione. Il post riguardava la pubblicazione di un volume su Dylan Dog, e, incalzato da un utente sul fatto se si trattasse del suo ultimo lavoro per la SBE, Stano ha risposto “è proprio l’ultimo, per ora”.

Angelo Stano concluderà la sua collaborazione con la Sergio Bonelli Editore con il volume Dylan Dog. I racconti di domani – Domani andrà meglio, che sarà pubblicato il 7 aprile. Stano ne ha approfittare per scrivere, presentando il volume, “Prossimamente! Il mio ultimo albo per la Bonelli”. Il disegnatore ha poi dichiarato nei commenti che si tratta della sua ultima collaborazione con la casa editrice, e che la decisione è stata personale. Sembra che Stano si dedicherà nei prossimi tempi ad un suo lavoro ancora non specificato.

Angelo Stano è riconosciuto da tutti gli appassionati come uno dei principali disegnatori della serie Dylan Dog, di cui ha realizzato nel 1986 il primo albo, L’Alba dei Morti Viventi. Il disegnatore aveva iniziato appena un anno prima a collaborare con la Sergio Bonelli Editore, e nel 1990 arrivò a sostituire Claudio Villa come copertinista della serie Dylan Dog, incarico che mantenne fino al 2016.