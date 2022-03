Scemo e più scemo: Nicolas Cage rivela che Jim Carrey lo voleva nel film

Nicolas Cage ha rivelato durante un'intervista a GQ che Jim Carrey lo voleva coinvolgere in Scemo e più Scemo, ma rifiutò per fare Via da Las Vegas.

Durante un’intervista a GQ l’interprete Nicolas Cage ha parlato di diverse questioni, tra cui la possibilità di vestire i panni di Superman, ma anche di quando Jim Carrey si era interessato a lui per averlo accanto in Scemo e più Scemo.

Ecco le dichiarazioni di Nicolas Cage:

So che Jim Carrey mi voleva con lui in Scemo e più Scemo, ma io volevo fare un piccolo film chiamato Via da Las Vegas.

Ricordiamo che Via da Las Vegas uscì nel 1995 e fu il lungometraggio che permise a Nicolas Cage di ottenere un Premio Oscar come migliore attore protagonista. Perciò è difficile pensare che Cage possa avere dei rimpianti per non aver partecipato a Scemo e più Scemo, che comunque è diventato un lungometraggio cult. Il film è stato interpretato da Jim Carrey e Jeff Daniels, e successivamente ha prodotto un sequel ed un prequel.

Nicolas Cage negli ultimi tempi sta lavorando alla produzione di un lungometraggio spin-off di Dracula, dedicato al personaggio di Renfield, in cui veste i panni proprio del principe delle Tenebre. C’è attesa per la performance di Cage, dopo il successo di Pig.

