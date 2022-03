Renfield: le prime foto “da vampiro” di Nicolas Cage e Nicholas Hoult dal set di New Orleans

Ecco le prime foto di Renfield, direttamente dal set di New Orleans: la curiosità di (ri)vedere Nicolas Cage nei panni di un vampiro (e, nello specifico, del vampiro per eccellenza, ovvero Dracula) era molto alta e può, ora, venire almeno parzialmente soddisfatti dai primi scatti “rubati” che lo vedono protagonista, insieme a quello che dovrebbe essere la sua spalla in senso generale ma, in realtà, dovrebbe essere la figura centrale del film: Nicholas Hoult, il Renfield del titolo.

Le riprese di Renfield sono iniziate durante questo mese di febbraio, in tempo per il lancio del film che dovrebbe avvenire poi ad aprile 2023. Al centro della storia ci saranno Dracula e il suo servo, per un lungometraggio che mischierà commedia e horror.

Il resto del cast prevede la presenza di Awkwafina (“Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli”), Ben Schwartz (“Sonic 2: Il film”), Adrian Martinez (“The Blacklist: Redemption”), Bess Rouss (“Ghostbusters”), Shohreh Agdashloo (“The Expanse”), e James Moses (“Queenpins”).

Renfield sarà diretto da Chris McKay, regista che ha già lavorato a The Lego Batman Movie e The Tomorrow War. A scrivere la sceneggiatura è stato Ryan Ridley, che ha lavorato in precedenza su Rick and Morty, Community, e Invincible. La storia è stata ideata da Robert Kirkman, il creatore di The Walking Dead.

