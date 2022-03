OnePlus Watch 2 e OnePlus Band 2 già in produzione, arriveranno anche in Europa?

OnePlus lavora al rilancio della sua linea di wearable. Il produttore cinese starebbe lavorando ad lameno tre diversi dispositivi. Dal chiacchierato smartwatch della linea Nord ai nuovi OnePlus Watch 2 e OnePlus Band 2, che secondo una fonte sarebbero recentemente entrati in produzione.

Non si parla di un’esclusiva del mercato asiatico. La seconda generazione dei due wearable dovrebbe arrivare anche in Europa, sembra piuttosto sicuro.

Il primo OnePlus Watch è stato presentato a marzo del 2021. Secondo Mukul Sharma, prolifica fonte quando si parla dei dietro le quinte di OnePlus, la seconda generazione sarebbe ormai molto vicina. Del resto è passato più di un anno.

Stessa storia per la smartband, che dovrebbe arrivare non soltanto in Cina e in India, ma anche in Europa, mercato diventato sempre più importante per OnePlus.

OnePlus senza freni: ricordiamo che da qui alla fine del 2022, il brand dovrebbe presentare ben sei diversi smartphone. Il primo della lista? L’attesa versione internazionale del OnePlus 10 Pro, che verrà finalmente presentata alle 16:00 del 31 marzo.

OnePlus starebbe, poi, lavorando anche al suo primo tablet. Dovrebbe chiamarsi OnePlus Pad e molto probabilmente sarà molto simile al tablet della OPPO. Ne abbiamo parlato nei dettagli qui.