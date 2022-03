L'Era Glaciale: le Avventure di Buck, la recensione

In questa specie di sequel de L’Era Glaciale: Collision Course del 2016, la mandria si è notevolmente assottigliata e la recensione di L’Era Glaciale: le Avventure di Buck sarà altrettanto tagliente. Simon Pegg ritorna nei panni dell’avventuriero donnola con un occhio solo Buck Wild, come suggerisce il titolo.

Ma Pegg è l’unico membro del cast vocale a tornare, e anche se il suo personaggio è presente nel titolo del film, ciò non significa che sia la star…

Bene, siamo ancora tra i nostri vecchi amici dell’Era Glaciale, ma molti interpreti vocali della versione originale non lo sono (e questo, per la cronaca, non è mai un buon segno). Cominciamo dai soliti sospetti: Manny il mammut? Ray Romano non c’è, e il doppiatore e imitatore di celebrità Sean Kenin è dentro. Ellie la moglie di buon cuore di Manny? Queen Latifah è fuori, e Dominique Jenings è dentro. E Seann William Scott e Josh Peck nei panni dei fratelli opossum di Ellie, Crash ed Eddie? Anche loro sono fuori, sostituiti da Vincent Tong e Aaron Harris, e i dispettosi marsupiali sono anche elevati allo status di protagonisti per L’Era Glaciale: le avventure di Buck Wild, che rimuove molti altri personaggi secondari di lunga data.

Incontriamo quasi subito Crash ed Eddie, che stanno eseguendo un altro turbolento giro di distruzione dell’habitat, con dispiacere della sorella maggiore Ellie. Sono anche stanchi di essere soffocati dal suo consiglio “perfettamente ragionevole” di smorzare i toni e decidono di lasciare la loro mandria – che include anche Sid il bradipo (Jake Green) e Diego la tigre dai denti a sciabola (Skyler Stone) – alla ricerca del loro destino e dell’avventura.

Naturalmente, questi simpatici “scemotti” sono tutt’altro che preparati per la vita nella natura selvaggia preistorica, e cadono prontamente attraverso una calotta di ghiaccio e si tuffano nel mondo perduto, una terra sotterranea che i fan dell’era glaciale ricorderanno dall’alba dei dinosauri del 2009. Enormi sauropodi si avvicinano mentre Crash ed Eddie non si accorgono che c’è un feroce ragno gigante che li valuta per un pasto. Fortunatamente per loro, Buck Wild (Simon Pegg) è di pattuglia e la donnola avventurosa con la benda sull’occhio li salva portandoli in salvo sul suo fidato pterodattilo Penelope. Di seguito il trailer pubblicato su YouTube:

Buck è il protettore giurato del mondo perduto e del suo abbeveratoio centrale, che è considerato un’oasi di comfort ed egualitarismo per mammiferi e dinosauri allo stesso modo. Ma la regione è sotto tiro da parte di Orson (Utkarsh Ambudkar), un triceratopo dal cervello grosso con in mente solo conquista e malvagità. Orson e la folla di scagnozzi dinosauri che controlla con le fiamme invaderanno il mondo perduto a meno che Buck non riesca a fermarlo, e Crash ed Eddie si uniranno all’eroe con un occhio solo e alla sua migliore amica, l’astuta e coraggiosa zorilla Zee (Justina Machado), mentre si radunano contro le macchinazioni di Orson.

Chi viene lasciato indietro in questa avventura clandestina di Crash e Eddie? La loro mandria, Ellie, Manny e gli altri, che trascorrono la maggior parte del tempo fuori dall’azione.

Mai dividere il branco

Come scrivereste voi la recensione de L’Era Glaciale: le avventure di Buck dopo aver visto che il vostro franchise preferito è stato in qualche modo rovinato? Mondo perduto? Rende meglio il mondo vuoto. Il vasto paesaggio sotto i ghiacciai in cui Eddie e Crash inciampano di nuovo è presumibilmente popolato da una varietà di sauropodi, castori troppo cresciuti, orsi dalla faccia corta, bradipi giganti, un gruppo di roditori e i primi marsupiali.

Ma molte poche di queste varietà vengono mostrate qui, poiché la resa dei conti tra Buck, Zee, Crash ed Eddie e il cattivo Orson e i suoi servitori dino-scagnozzi si svolge in un vuoto di spazi verdi generici e corsi d’acqua vuoti.

Anche la mappa che i nostri eroi seguono per trovare un vecchio amico elenca solo alcuni punti di interesse. Ciò che è ancora più deludente di Buck Wild è la sua indifferenza per la moltitudine di personaggi che potrebbe davvero usare, vale a dire, la famiglia del branco degli opossum fratelli, che vagano senza meta lungo i margini del film. Le apparizioni che fanno – Manny, Ellie e in particolare gli amati Sid e Diego, che qui hanno pochissime battute – sono estensioni meccaniche di una storia infantile, con l’opportunità di fornire un prezioso tocco di arguzia o verve ogni tanto.

Simon Pegg, data la sua bravura, è un attore apparentemente costruito in un laboratorio per dare voce a personaggi animati socievoli, e porta un po’ di entusiasmo a Buck, in particolare quando la donnola ironica prende in giro l’intelligenza di Orson. Anche le battute tra Crash ed Eddie sono piacevoli nel loro familiare frastuono. Questi due sono del tutto innocui, ma sono anche una coppia di aiutanti naturali del tutto non costruiti come volti di un franchise.

Mettere in primo piano le loro buffonate non è stata una mossa intelligente, soprattutto perché questo è un percorso lontano dal cast di personaggi consacrati dal tempo del film, con Buck stesso che non è proprio il vero protagonista.

Dove vai se lo scoiattolo non ce l’hai?

Continuiamo la recensione di L’Era Glaciale: le Avventure di Buck, ricordandovi che la storia riprende con Crash ed Eddie che distruggono un habitat che il branco di famiglia ha lavorato duramente per costruire. Manny (Sean Kenan), Sid (Skyler Stone) e Diego (Skyler Tone) ne hanno abbastanza delle buffonate dei fratelli e suggeriscono che potrebbe essere ora che i terrori degli opossum si allontanino. Ellie (Dominique Jennings) si rifiuta anche solo di prendere in considerazione l’idea. I suoi fratelli sono stupidi inetti che non potrebbero mai sopravvivere da soli.

Crash ed Eddie si irritano per le critiche. Decidono di sgattaiolare fuori e trovare la loro libertà da scapoli.

Fin qui poteva essere anche una premessa interessante ma da qui in poi tutto rotola sempre più giù in un abisso di noia e attesa per Scrat che non arriva. Crash ed Eddie si dirigono verso il mondo sotterraneo e, come già accennato, vengono salvati dal diventare snack per rapaci dall’eroica donnola con un occhio solo Buck Wild.

I fratelli idolatrano Buck e vogliono essere i suoi aiutanti. Ma ci sono grossi problemi in arrivo nel mondo perduto. Orson (Utkarsh Ambudkar), un diabolico protoceratopo con un cervello gigantesco, ha un esercito di rapaci affamati di un buffet di mammiferi. Buck recluta la sua vecchia compagna, Zee (Justina Machado), la zorilla, per aiutarli a contrastare la conquista di Orson. Ecco tutta questa parte è solo caotica e piena di battutine messe quasi a caso che forse non farebbero ridere neanche un pubblico giovanissimo.

Le avventure di Buck Wild sono ovviamente pensate per i bambini piccoli. Detto questo, non si può immaginare che qualcuno al di sopra dell’età dei bambini piccoli possa trovare divertente questo film. È fondamentalmente un episodio TV trasformato in un lungometraggio. Buck Wild è un personaggio divertente, ma la maggior parte delle scene sono incentrate su Crash ed Eddie. Hanno suscitato qualche risatina nelle precedenti iterazioni ma dopo un po’ arrivano ad essere solo fastidiosi.

Concludiamo la recensione dell’Era glaciale: le avventure di Buck dicendo che il suo intento è quello di insegnare maturità, inclusione e lavoro di squadra.

Crash ed Eddie devono crescere, mentre Ellie deve anche lasciare che i suoi fratelli trovino la loro strada. Orson è un razzista xenofobo, con un complesso di dio appena velato. Vuole il mondo perduto solo per i dinosauri: detto fuori dai denti? gli sceneggiatori avevano bisogno di una sceneggiatura migliore che corrispondesse alle loro nobili intenzioni. Il loro messaggio viene trasposto con una narrazione noiosa e poco originale.

Poi come se non bastasse, molti di voi vorranno vedere questo film per aspettare che Scrat faccia un’apparizione a caccia di ghiande…bé allerta spoiler: non ci sarà! Le sue vignette esilaranti sono purtroppo assenti. Due minuti di Scrat sarebbero stati più divertenti dell’intera narrazione (lo so, questa è cattiva).

L’Era Glaciale: le avventure di Buck Wild è in streaming su Disney+.