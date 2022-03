Detective Conan: Zero’s Tea Time, main trailer dello spin-off per Netflix

Il popolare (e apparentemente infinito) manga di Gosho Aoyama, Detective Conan, ha generato una serie animata principale e alcuni film cinematografici e special televisivi, ma anche alcuni spin-off: due di questi, Detective Conan: Zero’s Tea Time e Detective Conan: The Culprit Hanzawa, arriveranno ora in forma di serie animata su Netflix. Vi presentiamo il trailer principale del primo, in arrivo entro l’anno sulla piattaforma streaming.

Il manga spin-off, disegnato da Takahiro Arai con la completa supervisione dell’autore del manga originale Gosho Aoyama, arriva ora anche in versione animata, raccontando la storia di uno dei personaggi più misteriosi del manga.

Questa la sinossi ufficiale:

A volte lui è Toru Amuro, discepolo del celebre detective Kogoro Mori. Altre volte è Rei Furuya, un poliziotto che protegge il Giappone. E altre volte ancora è Bourbon, un tipo vestito di nero. Nessuno conosce la vita privata dell’uomo con tre facce… o almeno così si credeva. Ecco le vicende quotidiane di Toru Amuro, un personaggio tra luci e ombre.

