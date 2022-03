Nova: lo sceneggiatore di Moon Knight per il prossimo eroe Marvel

Sono letteralmente anni che Kevin Feige attende il momento giusto per inserire il supereroe spaziale Nova (ovvero Richard Rider) all’interno del Marvel Cinematic Universe. Sembra sia giunto finalmente il momento, grazie allo sceneggiatore Sabir Pirzada, già autore della serie su Disney+ dedicata a Moon Knight in uscita in questi giorni.

Non è stato ancora ufficializzato se si tratterà di una serie tv o di un lungometraggio cinematografico, ma il personaggio è ora ufficialmente della partita, sebbene passerà parecchio tempo prima di poterlo vedere in azione… o anche solo di avere informazioni più dettagliate sulla sua versione live action.

Nova è un personaggio esistente dalla fine degli anni ’70 e ha visto diverse incarnazioni: quella di Richard Rider è probabilmente la più famosa. Se non leggete i fumetti Marvel eppure il nome non vi giunge nuovo, è perché tramite Guardiani della Galassia già conoscete i Nova Corps, il corpo di polizia intergalattica di cui fa parte, caratterizzato dall’iconica stella sul casco.

Un nuovo eroe spaziale andrebbe ad aggiungersi al gruppo di personaggi in grado di vivere avventure intergalattiche, e in questo l’eroe potrebbe essere molto versatile e trasversale: vedremo come verrà implementato prossimamente nel MCU.

