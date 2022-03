Ali & Ava – Storia di un incontro: trailer e foto dal film in sala il 14 aprile

I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection annunciano l’uscita nelle sale italiane di Ali & Ava – Storia di un incontro: diretto da Clio Barnard, il film vede Adeel Akhtar e Claire Rushbrook nei panni dei due protagonisti. Dopo l’anteprima italiana al Bif&st di Bari, prevista il 27 marzo, il film arriverà al cinema il 14 aprile: ecco il trailer ufficiale e la photo gallery.

Il film ha incantato a Cannes 2021, in concorso alla Quinzaine des Réalisateurs, ed è stato candidato a due BAFTA, il più prestigioso premio cinematografico britannico, come miglior film e migliore attore protagonista, consolidando lo status della regista tra i più importanti filmmaker contemporanei della scena arthouse.

Ali & Ava – Storia di un incontro è un delicato racconto cinematografico dall’estetica sognante, in cui la passione per la musica è lo strumento che mette in connessione i due protagonisti. Ali & Ava possono apparentemente non avere niente in comune, ma presto capiranno di condividere molte emozioni che hanno tenuto nascoste per troppo tempo. Come nei più amati capolavori del cinema britannico e irlandese, basti pensare a film come Once, Grazie signora Thatcher, Billy Elliott, le emozioni della grande colonna sonora si uniscono allo straordinario talento dei protagonisti.

Ali&Ava -Storia di un incontro chiude idealmente la trilogia dello Yorkshire da parte della regista Clio Barnard, iniziata con The Selfish Giant e proseguita con Dark River, in cui ha dimostrato di avere una particolare maestria nel trattare grandi temi sociali con un tocco intimista, anche grazie all’ottimo lavoro con gli attori, a cui chiede una recitazione naturale, mai artefatta, in cui i sentimenti non hanno paura di trasparire. Proprio come succede in Ali & Ava – Storia di un incontro, quello tra due anime che ritrovano insieme la rotta della vita e della felicità.

Questa la sinossi ufficiale:

Ali, ti presento Ava. Due mondi diversi che si incontrano nella realtà di Bradford, città industriale nel cuore dello Yorkshire. Ali gestisce degli appartamenti e vive un matrimonio segnato da un dolore. Ava è una maestra elementare. Si incontrano e riempiono le rispettive esistenze sfidando le convenzioni e gli ostacoli che trovano lungo una strada fatta di romanticismo, canzoni cantate a squarciagola e passione.

