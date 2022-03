Xiaomi presenterà il prototipo della sua prima auto elettrica tra pochi mesi

Xiaomi presenterà il prototipo della sua prima auto elettrica tra pochissimi mesi. Un anno fa il colosso cinese aveva annunciato i suoi piani per entrare nell’industria dell’automotive. Entro la fine del terzo trimestre del 2021 verrà finalmente mostrato un assaggio dei progressi fatti in tutto questo tempo.

La prima auto elettrica dovrebbe entrare in commercio solamente tra un paio di anni. L’azienda in passato aveva indicato il 2024 come possibile data per il debutto. Non ci sono molte informazioni sulle sue specifiche. Non conosciamo il suo segmento né le sue possibili caratteristiche.

Xiaomi sta lavorando a ben quattro diversi veicoli completamente elettrici — scrivono in queste ore i media cinesi. Si parla di due auto di fascia media e due auto di fascia premium, in linea con il trend del settore delle auto elettriche, che ad oggi lascia ancora pressoché completamente scoperto il segmento entry-level.

Le prime due dovrebbero avere un prezzo compreso trai 21.000 e 28.000 euro, anche se si tratta chiaramente di un prezzo riferito al mercato cinese. Non sappiamo se i due veicoli verranno venduti anche in Europa, ma ci immaginiamo che nel nostro mercato i prezzi potrebbero variare significativamente. Le due auto sarebbero dotate di funzionalità di guida autonoma di Livello 2+, ossia sistemi ADAS avanzati.

Le due auto di fascia premium, con un prezzo vicino ai 40.000 euro (vale lo stesso ragionamento fatto sopra), saranno invece dotate di guida autonoma di Livello 3, quella che consente di togliere le mani dal volante. La prima auto arriva nel 2024, poi Xiaomi dovrebbe presentare un nuovo modello all’anno, fino al 2027.

Xiaomi intende poi costruire una fabbrica interamente dedicata alla produzione di auto elettriche. A pieno regime dovrebbe essere in grado di produrre 300.000 vetture all’anno. Verrà costruita a Pechino, capitale della Cina.