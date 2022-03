The Amazing Spider-Man 3: Sony pubblica un finto trailer per il lancio in digitale di No Way Home

Sony ha pubblicato un finto trailer di un ipotetico The Amazing Spider-Man 3 per il lancio della versione digitale e Home Video di No Way Home.

Dopo che Andrew Garfield è comparso in Spider-Man: No Way Home molti appassionati hanno lanciato una sorta di campagna per la produzione di The Amazing Spider-Man 3, e la Sony in qualche modo ha provato ad avvicinarsi a questo desiderio pubblicando una sorta di trailer intitolato “The Amazing Peter 3”. Il tutto fa parte della campagna di lancio della versione digitale e Home Video di Spider-Man: No Way Home.

Qui sotto trovate il filmato.

The Amazing Peter #3! (Note: Yes, we’ve seen the hashtag. No, we don’t decide which movies get made. We’re just the social team 🙂)#SpiderManNoWayHome is now on Digital, and coming to 4K UHD and Blu-ray on April 12: https://t.co/unUkX9ceZc pic.twitter.com/TCsyk7swLC — Sony (@Sony) March 22, 2022

Sia di recente che in passato Andrew Garfield ha fatto diverse volte riferimento alla possibilità di vestire nuovamente i panni del tessiragnatele, ed in alcune occasioni ha menzionato anche il progetto mai fatto dedicato ai Sinistri Sei. Parlando dell’esperienza con i suoi film di Spider-Man, Andrew Garfield ha dichiarato:

Sono passato dall’essere un ragazzo ingenuo al crescere. Come potevo immaginare che potesse essere un’esperienza pura? Ci sono milioni di dollari in gioco ed è questo che guida la nave. Posso dire che è stato un brutto e doloroso risveglio. Al Comic-Con di San Diego c’erano tantissimi uomini e donne adulti che amavano il personaggio di Spider-Man. Però dopo vieni catapultato nelle logiche del mercato ed il tutto non si focalizza più sull’anima del progetto, ma sull’idea di fare più soldi possibili. Ed ho trovato questa cosa come spezzacuore, perché i soldi ci hanno spinto alla corruzione ed al collasso ecologico che stiamo vivendo.

Ricordiamo che l’edizione Home Video di Spider-Man: No Way Home sarà disponibile dal 12 aprile.