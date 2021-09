Spider-Man: Andrew Garfield vorrebbe ancora lo spin-off sui Sinistri Sei

Andrew Garfield, ex interprete del tessiragnatele in The Amazing Spider-Man, vorrebbe ancora il film spin-off sui Sinistri Sei.

Chi ricorda The Amazing Spider-Man 2 avrà a mente la scena conclusiva del film con il tessiragnatele di fronte ai Sinistri Sei, si trattava di una sorta di preannuncio dello spin-off dedicato della Sony che non si è mai realizzato, anche se Andrew Garfield ci spera ancora.

L’interprete, intervistato da Collider, ha parlato del fatto che si augura ancora che lo spin-off di Spider-Man sui Sinistri Sei possa uscire prima o poi. Ecco le sue parole:

Non so quanto siamo andati vicini a realizzarlo, però posso dire di aver avuto alcuni incontri, ed era tutto entusiasmante. E poi adoro il regista Drew Goddard, mi è piaciuto un sacco Quella casa nel bosco, e tutte le altre cose che ha fatto. La sua visione creativa è unica ed è non convenzionale. Perciò mi auguro ancora che ci sia possibilità di vedere questo spin-off, sarebbe grandioso.

L’accordo tra Sony e Marvel Studios per i nuovi film su Spider-Man sembra aver fatto tramontare il progetto. Il film su I Sinistri Sei aveva anche una data d’uscita stabilita, quella dell’11 novembre 2016. Di quel lungometraggio alla fine non se ne fece nulla, ed anche la saga di The Amazing Spider-Man rimase incompleta.