iPhone 15 Pro con Face ID sotto al display grazie a Samsung?

Mentre non ci sono ancora informazioni ufficiali in merito agli iPhone 14 iniziano già ad emergere alcuni primi dettagli in merito a quello che dovremmo vedere con la serie del 2023, verosimilmente gli iPhone 15, nel caso in cui Apple continui al suo solito la produzione e il lancio a ritmo costante.

Ad anticipare il tutto sono le pagine di The Elec, le quali hanno anticipato il fatto che all’infuori del design a pillola + punch-hole per i modelli del prossimo anno, dovremmo invece vedere con gli iPhone Pro un singolo foro per la fotocamera, mentre Face ID verrebbe inserito sotto allo schermo.

Il tutto dovrebbe avvenire nello specifico grazie al lavoro del colosso sudcoreano Samsung, che dopo aver optato per una soluzione di questo tipo con fotocamera sotto allo schermo nei Z Fold 3, sarebbe pronta a ripetere il lavoro per Apple, migliorando ovviamente il tutto a distanza di qualche anno.

Non ci sono anche in questo caso conferme di alcun tipo, ma pare che vedremo il tutto applicato prima nei Galazy Z Fold 5, i quali – immaginando il continuo delle uscite a cadenza annuale anche in questo caso – potrebbero arrivare prima degli iPhone 15.