Apple Beats Fit Pro si aggiornano, disponibile l’update 4E64

Apple ha confermato il nuovo aggiornamento delle sue cuffie Beats Fit Pro, si tratta nello specifico del 4E64, ma le novità non sono ancora note.

Apple ha confermato il lancio dell’arrivo di una nuova versione delle sue Beats Fit Pro, con alcune novità che possono finalmente essere ottenute dagli utenti dopo che nel mese di novembre 2021 l’ultimo aggiornamento era stato rilasciato.

Al momento non è ancora chiaro quali siano gli effettivi miglioramenti delle cuffie, con il lancio che ci metterà qualche giorno per arrivare, e con le AirPods che non hanno ancora avuto alcun tipo di update, seppur la situazione potrebbe cambiare nel giro di qualche tempo.

Al fine di aggiornare le cuffie è semplicemente necessario connetterle attraverso la tecnologia Bluetooth al telefono, recandosi sulla “I” quando le si trova nel relativo menu. Dopo aver controllato il numero di versione, sarà necessario nel caso in cui questa non sia l’ultima 4E64 procedere con l’aggiornamento, che dovrebbe presentarsi in automatico.

Non resta che aspettare al fine di scoprire quali saranno i vari miglioramenti implementati dal colosso di Cupertino per i suoi dispositivi, i quali potrebbero all’effettivo aver solamente ottenuto qualche piccolo cambiamento riguardante le performance, ma potrebbero anche essere pronti offrire delle nuove funzionalità di cui non abbiamo ancora informazioni.