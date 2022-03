A partire da oggi Deliveroo Plus è incluso con Amazon Prime

Il matrimonio tra Amazon Prime e Deliveroo arriva anche in Italia. A partire da oggi gli abbonati ad Amazon Prime avranno diritto a 12 mesi di Deliveroo Plus.

Il matrimonio tra Amazon Prime e Deliveroo arriva finalmente anche in Italia. A partire da oggi gli abbonati ad Amazon Prime avranno diritto a 12 mesi di Deliveroo Plus gratuitamente.

L’abbonamento consente di ordinare dall’app per il food delivery più popolare in Italia senza pagare i costi di consegna su tutti gli ordini superiori ai 25 euro. Il piano incluso con Prime Video, infatti, è la formula Deliveroo Plus Silver, ma esiste anche l’abbonamento gold che sconta la consegna su tutti gli ordini superiori a 10€.

Si tratta di due proposte convenienti e dedicate a tutte le persone che utilizzano abitualmente e più volte al mese Deliveroo.

Riscattare l’offerta è semplicissimo e richiede una manciata di secondi. Non dovete fare altro che accedere al vostro account Deliveroo (o crearne uno, se non lo avete ancora fatto) e quindi associare il vostro account Amazon Prime. L’offerta è valida per tutti gli abbonati ad Amazon Prime, e quindi anche per chi si fosse già abbonato in passato a Deliveroo Plus.

L’offerta era già stata annunciata in Regno Unito, dove Deliveroo Plus è incluso con Amazon Prime dallo scorso settembre.

Per collegare il vostro account Deliveroo ad Amazon Prime non vi resta che seguire questo link.