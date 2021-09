Deliveroo Plus sarà incluso con Amazon Prime, in Regno Unito

In Regno Unito gli abbonati ad Amazon Prime riceveranno in regalo un anno di Deliveroo Plus, l'abbonamento per risparmiare sui costi di consegna del food delivery.

In Regno Unito Amazon e Deliveroo hanno stretto un’importante partnership. Con un abbonamento ad Amazon Prime UK si riceverà in regalo anche un anno di Deliveroo Plus, il programma in abbonamento per azzerare i costi delle consegne del noto servizio di food delivery.

In Regno Unito Deliveroo Plus costa 3,49 sterline al mese, ma a differenza di quanto avviene in Italia, si ha diritto all’eliminazione delle spese di consegna esclusivamente sugli ordini superiori a 25 sterline. Con un abbonamento ad Amazon Prime, dunque, si risparmiano 40 sterline all’anno, ossia circa 47 euro.

Deliveroo è uno dei leader mondiali del mercato del food delivery. Il servizio è disponibile anche in Italia e i rider della piattaforma sono riconoscibili dal loro iconico zaino per le consegne color azzurro / ciano. Deliveroo Plus è disponibile in Italia, anche se l’offerta ha delle importanti differenze: costa 7,99 euro al mese ma per risparmiare sui costi di consegna è sufficiente che l’ordine superi i 10 euro (contro i 25£ del Regno Unito).

Il fatto che Amazon Prime UK ora includa un anno di Deliveroo Plus deve stupire fino ad un certo punto: Amazon ha investito in Deliveroo 575 milioni di dollari. Per il momento è un’esclusiva del Regno Unito, vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori sviluppi – magari su un possibile debutto dell’offerta anche in Italia.

Per riscattare l’offerta, gli abbonati britannici di Amazon Prime non dovranno fare altro che collegare il loro account all’app di Deliveroo.