Tron 3: Jared Leto promette presto nuovi aggiornamenti

Jared Leto sarà il protagonista di Tron 3, ma, nonostante siano anni che si parla di questa produzione, ancora il progetto non è ufficialmente iniziato, ma l’interprete, parlando con ScreenRant ha offerto degli aggiornamenti.

Ecco le sue parole:

Sono un grande fan di Tron, e ci stiamo lavorando tanto assieme ad i nostri partner di Disney. Abbiamo un incredibile gruppo di persone creative a fianco. Siamo vicini allo sviluppo del progetto, e chissà, qualcosa potrebbe venire fuori presto.

Gli ultimi aggiornamenti di qualche tempo fa avevano riportato Garth Davis (che ha già lavorato al film Lion) come regista del progetto. Lo stesso Jared Leto aveva rivelato il titolo del lungometraggio, che dovrebbe essere Tron: Ares.

Leto aveva rivelato il titolo del film in un messaggio su Twitter, che poi è stato modificato. Ecco il testo del tweet:

Sono elettrizzato ed orgoglioso di dire che ‘sì’, sarò protagonista in Tron. Lavoreremo con tanto impegno per creare un qualcosa che speriamo vi possa piacere. Abbiamo delle idee davvero particolari. Ci vediamo nella rete.

Nel messaggio iniziale Leto aveva scritto, anziché un generico Tron, il titolo Tron: Ares. Giusto in tempo per fare in modo che i siti di tutto il mondo lo leggessero. Non sono stati diffusi ulteriori dettagli sul progetto che sarà targato Disney.