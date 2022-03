Tesla ha inaugurato la sua prima fabbrica europea

Dopo un travaglio andato avanti per mesi, finalmente la prima fabbrica europea della Tesla ha aperto i battenti. Elon Musk in queste ore si trova a Berlino per l’inaugurazione della Gigafactory.

Il progetto è stato annunciato per la prima volta due anni e mezzo fa. Tesla avrebbe dovuto inaugurare la fabbrica entro la fine del 2021, ma la burocrazia e il Covid-19 si sono messi di mezzo.

Durante la cerimonia di apertura, Tesla ha consegnato le prime 30 Model Y prodotte in Europa. Quando raggiungerà la piena operatività, la Gigafactory di Berlino sarà in grado di produrre circa 500.000 veicoli all’anno. Ma ci vorrà molto tempo. Entro la fine del semestre, la fabbrica dovrebbe produrre circa 30.000 Model Y.

Tesla ha già assunto 3.000 dei 12.000 lavoratori che serviranno per rendere pienamente operativa la Gigafactory di Berlino.

Quella di Berlino è la quarta Gigafactory di Tesla e segue i progetti di Nevada, New York e Shanghai, in Cina. L’azienda sta lavorando alla costruzione di un quinto sito, in Texas — dove verrà prodotto anche l’atteso Cybertruck, il pickup elettrico dal look Sci-Fi.

L’apertura di una fabbrica europea aiuterà Tesla a ridurre i costi della logistica. Ci si aspetta che nei prossimi anni Tesla potrà anche diminuire il prezzo finale dei suoi veicoli venduti in Europa.