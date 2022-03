Studio Display: rimuovere il cavo di alimentazione è possibile, ma non per gli utenti

Dopo che Apple ha avuto modo di annunciare i nuovi Studio Display, i dispositivi sono arrivati anche nei negozi, ed ecco quindi che i primi dettagli in merito alle loro possibilità sono emersi anche grazie agli utenti. Al contrario dei Pro Display XDR della compagnia, questi nuovi monitor offrono un cavo per l’alimentazione che non può essere rimosso da parte degli utenti, una soluzione ovviamente non esattamente comoda, a cui la compagnia può però porre rimedio.

Il connettore unico usato per questo dispositivo, grazie a uno specifico strumento estremamente grande può essere rimosso, seppur ovviamente il tutto non sia nelle facoltà degli utenti, con la compagnia che parla infatti di come questo non possa in alcun modo venire rimosso. Procedere a mani nude o con qualche strumenti improvvisato sembra infatti inutile e addirittura potenzialmente dannoso per l’apparecchio, ma potete vedere qui di seguito la soluzione adottata grazie all’utente StellaFudge di Twitter.

The Studio Display Power Cable Removal Tool is absolutely wild! pic.twitter.com/MoCY0pCdXt — Stella – Fudge (@StellaFudge) March 20, 2022

Il connettore proprietario permette tuttavia di garantire un design estremamente sottile, un dettaglio di sicuro apprezzabile per il pannello con un prezzo di lancio decisamente minore rispetto a quanto la compagnia non abbia fatto in passato. Per fortuna, con l’obiettivo di evitare costi eccessivi di riparazione, la compagnia ha modo di staccare il cavo e aggiustarlo o sostituirlo per far sì che il device torni a funzionare come di consueto.

Stando a quanto mostrato, sembra che il dispositivo pensato per rimuovere il cavo permetta di sganciarlo comodamente, seppur al momento questo non sembri in alcun modo pronto ad arrivare in commercio e risulti comunque necessario richiedere il supporto dell’assistenza al fine di procedere con l’operazione in caso di guasti. Staremo a vedere in seguito alla prime segnalazioni degli utenti come il processo procederà in futuro.