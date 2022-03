Redmi 10 Prime Plus sarà la nuova versione dei Note 11 E 5G?

Non sono pochi i casi in cui Xiaomi si trova a creare dei nuovi dispositivi pensati come rebranding di alcuni suoi gioiellini già arrivati sul mercato, e sembra che anche con i Redmi 10 Prime Plus potremmo trovarci davanti a un evento di questo tipo, con telefoni pronti a supportare il 5G che di recente si sono mostrati sul sito di BIS.

Stando a quanto riportato sulle pagine di MySmartPrice, i gioiellini potrebbero venire lanciati nel giro di non molto tempo, seppur al momento non ci siano informazioni in merito alle potenzialità dei dispositivi, dato che la certificazione non ha lasciato intravedere alcun tipo di dettaglio in tal senso.

Stando al tipster Kacper, è possibile che i nuovi gioiellini abbiano l’obiettivo di offrire bene o male le stesse performance viste nei Redmi Note 11E, con schermi da 6,58 pollici Full HD+ LCD e refresh rate di 90 Hz. Pare non mancheranno i SoC Dimensity 700 all’interno e RAM LPDDR4X, con batteria da 5.000mAh che supporta la ricarica rapida a 18 W.

Al momento non ci sono molte informazioni in tal senso e non resta che aspettare le novità ufficiali della compagnia in tal senso al fine di scoprire se avremo davvero modo di mettere mano sui gioiellini.