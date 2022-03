POCO F4 sembrerebbe un rebranding dei Redmi K40S

Seppur sia bene non prendere il tutto come ufficiale, la piattaforma di Geekbench si trova spesso a fornire delle grosse anticipazioni in merito al mercato mobile, e questa è la volta dei POCO F4, smartphone che sono mostrati di recente sulla piattaforma. Di recente, Xiaomi ha già usato il brand POCO per rebrandizzare alcuni dispositivi, e pare che questa volta il tutto stia avvenendo per i Redmi K40S, dispositivi che potrebbero.

Sembra che i POCO F4 certificati di recenti avranno quindi modo di portare le potenzialità dei K40S, di cui abbiamo parlato in questo approfondimento, nel resto del mondo, lasciando quindi che anche ad esempio l’Italia, nel migliore dei casi, possa accedere ai nuovi modelli per adesso ancora non arrivati nel nostro paese e di cui all’effettivo non ci sono novità. C’è inoltre da sottolineare che novità in tal senso potrebbero giungere molto presto, visto che il lancio dei device sembrerebbe ora particolarmente vicino.

Stando a quello che sappiamo, i nuovi dispositivi potrebbero offrire lo Snapdragon 870 all’interno, con GPU Adreno 650 e 8 GB di RAM, oltre che Android 12 fin da quando si mette mano sul device con MIUI 13. Stando a quello che sappiamo, i gioiellini dovrebbero offrire uno schermo da 6,67 pollici AMOLED con risoluzione Full HD+ e un totale di 120 Hz di refresh rate. Si parla poi di 1300 nits di luminosità e di HDR10+.

Nel retro dovrebbe essere presente una fotocamera da 48 MP con una ultrawide da 8 MP e una macro da 2 MP, con invece 20 MP per i selfie. Si parla infine di batteria da 4.500mAh con compatibilità alla ricarica rapida a 67 W. Staremo a vedere sé e quando il colosso avrà modo di annunciare il tutto in via ufficiale e rilasciare il telefono anche nel nostro paese, confermando tutte le novità.