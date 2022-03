Redmi K50, K50 Pro e K40S annunciati: tutti i dettagli degli smartphone

Xiaomi ha avuto modo di annunciare in via ufficiale finalmente gli smartphone Redmi K50, K50 Pro e K40S, scopriamo tutti i dettagli dei device.

Xiaomi ha avuto modo di annunciare in via ufficiale gli smartphone Redmi K50, K50 Pro e K40S, i quali si presentano già dal day one con MIUI 13 basata su Android 12, e risultano già preordinabili, seppur per il momento il lancio sia ristretto esclusivamente al territorio cinese e non è chiaro sé e quando questi avranno modo di giungere anche in Italia.

Per quel che riguarda i K50 Pro troviamo i MediaTek Dimensity 9000, che diventano gli appena annunciati 8100 invece con i K50. Sono in entrambi i casi presenti schermi da 6,7 pollici AMOLED con risoluzione 3200×1440 pixel e 120 Hz di refresh rate, oltre che sensore da 20 MP Sony IMX596 per i selfi e Gorilla Glass Victus. Mentre per i K50 Pro si parla di una 108 MP principale sul retro con 8 MP ultrawide e 2 MP macro, troviamo come principale una 48 MP per i Redmi K50. Mentre la versione Pro si presenta con una batteria da 5.000mAh con supporto alla ricarica rapida a 120 Hz, il K50 ne offre una da 5.500mAh che si limita però ai 67 W.

Parlando dei K40S troviamo schermi da 6,67 pollici Full HD+ AMOLED con 120 Hz di refresh rate e la stessa fotocamera, con la stessa configurazione sul retro dei K50. Il SoC usato in questo caso è però lo Snapdragon 870 con scheda grafica Adreno 650 e possibilità di scegliere da 6, 8 o 12 GB di RAM e 128 o 256 GB di spazio per l’archiviazione.

Abbiamo quindi a che fare con un totale di 3 configurazioni alquanto simili, seppur non sia al momento chiaro sé e quando avremo modo di vedere dei porting in Europa, come accennato, con dei prezzi al cambio attuale che si attestano al massimo sui 500$ circa per il modello migliore, ma che potrebbero ovviamente salire nel caso in cui il colosso cinese confermi il debutto all’infuori della Cina.