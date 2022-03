Olivia Rodrigo: driving home 2 u (a SOUR film), il video musicale di “jealousy, jealousy”

22—Mar—2022 / 8:15 AM

Il 25 marzo arriva su Disney+ Olivia Rodrigo: driving home 2 u (a SOUR film), film originale che vede protagonista la cantautrice pluricandidata ai GRAMMY Olivia Rodrigo: vi presentiamo oggi la clip con la performance della canzone jealousy, jealousy.

Per la prima volta, Olivia porta il pubblico in un viaggio da Salt Lake City – dove ha iniziato a scrivere il suo album di debutto “SOUR”, che ha ottenuto il triplo disco di platino sotto l’etichetta discografica Geffen Records – a Los Angeles. Lungo il percorso, Olivia Rodrigo racconta i ricordi legati alla scrittura e alla creazione del suo album di debutto da record e condivide i suoi sentimenti di giovane donna che esplora un momento specifico della sua vita. Attraverso nuovi arrangiamenti live delle sue canzoni, interviste private e video mai visti prima sulla realizzazione dell’album, il pubblico seguirà OIivia in un viaggio cinematografico che esplora la storia di “SOUR”.

OLIVIA RODRIGO: driving home 2 u presenta 11 canzoni di “SOUR” eseguite con nuovi arrangiamenti in luoghi unici, tra cui il Mojave Airplane Boneyard, il Roy’s Motel & Café, l’Arcosanti e il Red Rock Canyon State Park. Include anche performance speciali dell’artista nominato ai GRAMMY Jacob Collier, oltre a Blu DeTiger e Towa Bird. Il film esplora come è nato “SOUR” attraverso le storie private di Olivia e il dietro le quinte con momenti personali che mostrano il talento di Olivia dentro e fuori lo studio.

