Mac Studio: Apple ha bloccato gli SSD via software

Come recentemente confermato, gli utenti non hanno modo di interfacciarsi con gli SSD dei Mac Studio per via di alcune limitazioni software di Apple.

Dopo che Apple ha annunciato i nuovi piccolissimi computer Mac Studio, è emerso che l’SSD presente nei dispositivi è in realtà bloccata attraverso il software, il che non permette quindi agli utenti di migliorare le potenzialità del dispositivo sostituendola con un modello migliore.

Il tutto avviene per via di una limitazione della compagnia ancora non chiara, seppur ci sia da dire che procedendo con l’unboxing non sia comunque facile accedere al drive, visto che si parla di un dispositivo non pensato per essere smontato con molta facilità.

Non sembra quindi al momento ci sia modo di evitare i classici passaggi di Apple che portano la compagnia a vendere degli SSD piuttosto costosi, con la compagnia che si è trovata a confermare che gli utenti non possono accedere allo storage sulla pagina del prodotto.

Al fine di mettere quindi le mani su delle versioni maggiormente capienti è necessario procedere fin da subito con l’acquisto di un odei modelli maggiormente costosi che offrano quindi maggiori GB di memoria da poter utilizzare, magari variano il tutto quando si procede con la fase di personalizzazione dei dispositivi sul sito ufficiale della compagnia.