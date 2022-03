And Just Like That è stato rinnovato per una seconda stagione

HBO ha deciso di rinnovare per una seconda stagione And Just Like That, la serie TV revival di Sex and the City.

HBO Max ha deciso di far proseguire il revival di Sex and the City: And Just Like That proseguirà per una seconda stagione. Ricordiamo che in Italia la serie TV è arrivata il 9 dicembre, ed ha fatto il suo esordio su Sky.

Il produttore esecutivo Michael Patrick King ha detto sul rinnovo di And Just Like That per una seconda stagione:

Sono onorato ed entusiasta all’idea di poter raccontare nuove storie su questi personaggi così vivi e coraggiosi, interpretati da attori fantastici. E “dopo tutto” il nostro percorso dedicato a Sex and the City proseguirà.

Sarah Aubrey di HBO Max ha aggiunto:

Siamo contentissimi per ciò che a livello di dibattito culturale è riuscito a stimolare questo telefilm, grazie ad i suoi personaggi ed a storie che amiamo tanto. Siamo orgogliosi del lavoro svolto da Michael Patrick King e dai nostri fantastici sceneggiatori, produttori, dalla squadra di lavoro e dal cast che ha portato sullo schermo questo racconto. Non vediamo l’ora di gustarci cosa ci sarà in serbo per la seconda stagione.

Nella seconda stagione non mancherà, ovviamente, Sarah Jessica Parker, che riprenderà il suo ruolo di Carrie Bradshaw, e che farà anche da produttrice esecutiva. And Just Like That… segue Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) e Charlotte (Kristin Davis) che sono passate dalle difficoltà della vita e dell’amicizia a trent’anni a quelle della vita e dell’amicizia a cinquanta.