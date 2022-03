Wednesday: Christina Ricci nel cast della serie Netflix

Christina Ricci è entrata nel cast della serie Netflix Wednesday, dedicata a Mercoledì de La Famiglia Addams. L'attrice non interpreterà però la protagonista.

Dopo aver interpretato Mercoledì nei film dedicati alla famiglia Addams, Christina Ricci ritornerà anche per la serie TV sviluppata da Netflix intitolata Wednesdy. Non è stato rivelato il ruolo che l’attrice ricoprirà nel telefilm, chiaramente non sarà quello di Mercoledì, considerando che a vestirne i panni sarà Jenna Ortega.

Secondo quanto riferito da Deadline, Christina Ricci nella serie TV Wednesday interpreterà un nuovo personaggio, e non sarà neanche una versione più grande di Mercoledì.

Il cast del progetto sarà formato da Jenna Ortega che vestirà i panni della stessa Mercoledì, mentre Gwendoline Christie farà Larissa Weems, la preside della Nevermore Academy. E poi ancora ci saranno Joy Sunday, Emma Myers, Hunter Doohan, Moosa Mostafa, Georgie Farmer, Naomi J. Ogawa, Percy Hynes White, Jamie McShane, Thora Birch, Riki Lindhome e Catherine Zeta-Jones che vestirà i panni di Morticia.

Il telefilm si concentrerà su Mercoledì, e sui suoi anni di studi alla Nevermore Academy. Durante questo periodo la ragazza metterà alla prova le sue capacità psichiche, porrà freno ad una mostruosa frenesia omicida che ha colpito la città, e cercherà di risolvere un mistero legato alla sua famiglia, e che riguarda i suoi genitori.

