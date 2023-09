Peppa Pig: Katy Perry entra nel cast della serie animata

Per i 20 anni di Peppa Pig il cast vocale della serie animata avrà un personaggio d’eccezione a dare voce ad un nuovo character: stiamo parlando della popstar Katy Perry.

Katy Perry in Peppa Pig presterà la propria voce per il personaggio di Ms. Leopard. La performance di Perry sarà inclusa in un episodio del Peppa Pig Wedding Party Special in tre parti, che sarà presentato in anteprima nella primavera del 2024.

Olivier Dumont, Presidente di Hasbro Entertainment, ha dichiarato: