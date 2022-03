SpaceX: Elon Musk vuole mandare Starship in orbita a maggio

Dopo che ci si è trovati per molto tempo a rinviare il test di lancio di Starship, sembra che finalmente il momento sia arrivato, e infatti Elon Musk ha avuto modo di fornire piacevoli novità in tal senso. Si parla nello specifico di un lancio che dovrebbe avvenire in orbita nel mese di maggio 2022, segnando di conseguenza un importante traguardo per SpaceX.

Ovviamente, è impossibile essere certi contro ogni possibilità di un ulteriore rimando dell’atteso evento, che a quanto pare dipende dai nuovi motori Raptor 2 che dovrebbero essere molto più capienti e affidabili rispetto a quanto visto in passato.

Il design dei nuovi dispositivi è stato avviato a dicembre dello scorso anno, con i costi che sono risultati dimezzati nonostante l’utilizzo di meno parti e la maggiore energia fornita. A quanto pare questi dovrebbero usati sia per Starship che per il suo Super Heavy booster, e dovrebbero accompagnare SpaceX sia nel raggiungimento della Luna che in quello di Marte.

Gli ultimi processi di revisione dovrebbero concludersi esattamente nella giornata del 28 maggio 2022, sperando che ovviamente il tutto vada per il meglio, e staremo quindi a vedere quando finalmente l’imprenditore avrà modo di aggiornarci in tal senso.