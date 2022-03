L’iPad Air 5 ha un problema: “il case è sottile e scricchiola”, dicono alcuni utenti delusi

I primi clienti che hanno messo le mani sul nuovo iPad Air 5 con chip M1 non sono molto contenti del tablet. In queste ore si stanno moltiplicando le segnalazioni di presunti difetti di costruzione. Come spesso succede, il malcontento degli utenti si muove sui social, con diversi thread pubblicati su Twitter e Reddit.

La maledizione dei tablet continua: anche il lancio dell’ultimo iPad Mini non era andato benissimo, per colpa di un difetto (negato da Apple) del display.

In questo caso si parla più che altro della percezione di una scarsa qualità costruttiva dell’iPad Air, con la scocca posteriore che darebbe un senso di vuoto quando presa in mano e addirittura dei fastidiosi scricchiolii, come se il tablet dovesse rompersi da un momento all’altro.

Un utente sostiene che premendo la scocca – che sarebbe molto più sottile di quella montata sui tablet della Apple precedente – sarebbe addirittura possibile percepire distintamente la sagoma della batteria.

Secondo altri utenti, una pressione eccessiva sul case rischierebbe addirittura di deformare il display. Insomma, un bel problema. Apple non ha ancora risposto ufficialmente alle critiche dei consumatori. In assenza di un parere indipendente, non sappiamo quanto grave (o diffuso) sia effettivamente il problema. Le recensioni uscite fino ad ora non menzionano affatto possibili difetti di fabbricazione.