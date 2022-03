Justice League: Zack Snyder condivide una foto per l’anniversario della Snyder’s Cut, Wayne T. Carr mostra il suo Green Lantern

Zack Snyder e Wayne T. Carr hanno reso, a modo loro, felici gli appassionati DC Comics in occasione dell’anniversario dell’uscita della Snyder’s Cut di Justice League: il primo ha condiviso una immagine che fa riferimento alla The American Foundation For Suicide Prevention ed alla data di distribuzione della Snyder’s Cut, mentre Wayne T. Carr ha postato una foto del suo Green Lantern, che però non si è visto nel lungometraggio.

Ecco le due immagini.

Give the fans what they want- JL 2/3#RestoreTheSnyderVerse

👊🏿💚🤞🏿

In brightest day… pic.twitter.com/VS2kYj8ZlV — Wayne T. Carr (@WayneTCarr) March 18, 2022

Ricordiamo che la produzione di Justice League è stata piuttosto tribolata, ed ha portato all’allontanamento di Zack Snyder dalla produzione, ed alla sostituzione con Joss Whedon. Il film, alla fine, è uscito nel 2017. Ma, proprio l’anno scorso, si è arrivati alla distribuzione della Snyder’s Cut, attraverso HBO Max, mentre in Italia il film è arrivato su Sky.

Il lungometraggio si è assicurato il primato come film più discusso dell’anno su Twitter, a riprova del fatto che i social sono stati il punto di forza della Snyder’s Cut, considerando che proprio grazie alla campagna mediatica degli appassionati la Warner Bros. ha deciso di produrre questa versione della Justice League.

