iPhone 14: sempre più differenze rispetto ai Pro, per un analista

Si è parlato molto nel corso degli ultimi giorni di informazioni per quel che riguarda gli iPhone 14, dispositivi che Apple non ha ovviamente ancora avuto modo di annunciare, visto che la serie 13 è arrivata sul mercato da poco tempo e che avremo di sicuro modo di scoprire di più in merito ai device solamente nel mese di settembre, periodo di solito usato dalla compagnia per i suoi annunci. Tuttavia, non mancano ulteriori anticipazioni che si presentano in rete, con il noto analista Ming-Chi Kuo che ha approfondito la questione, con il tutto che è stato ripreso sulle pagine di Gizmochina.

C’erano stati report secondo i quali gli iPhone 14 e i 14 Pro avrebbero avuto grosse differenze per quel che riguarda le specifiche tecniche. Mentre sembra che solo alcuni device saranno infatti pronti ad accogliere gli A16 Bionic, Kuo ha detto la sua, spiegando spiegando che dovrebbe all’effettivo trattarsi di una manovra di marketing o di una decisione pensata per le finanze della compagnia. Mentre sembrava quindi che il problema venisse dalle scorte di TSMC, pare che la situazione sia estremamente diversa rispetto a quanto immaginato.

Pare che il colosso di Cupertino abbia nello specifico deciso di presentare delle differenze maggiormente marcate fra gli iPhone che fanno pre della serie Pro e quelli base, ai quali dovrebbero aggiungersi i Max, sempre che la compagnia decida di optare per quest’opzione al posto dei mini come chiacchierato fino a oggi. Dovremmo trovarci con la nuova serie davanti a RAM da 6 GB LPDDR4X nei modelli non Pro, migliorata a LPDDR5 per i Pro.

Resta ancora da attendere novità da parte della compagnia in tal senso, che avrà modo di dissentire sul tutto o di confermare quanto anticipato dall’analista, nel corso dei prossimi mesi