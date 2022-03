Dr. Seuss: in lavorazione per Amazon uno show su una gara di dolci ispirati ai personaggi dell’autore del Grinch

Dopo che Netflix ha messo in cantiere cinque progetti tratti dalle storie di Dr. Seuss, ora anche Amazon ha deciso di dare attenzione al popolare autore, in particolare grazie ad una serie in cui verrà realizzata una gara di dolci, in cui a spuntarla sarà chi avrà avuto l’abilità di creare il migliore dolce a tema con protagonista uno dei personaggi creati da Dr. Seuss.

La serie non ha ancora un titolo, ma, dedicate al Dr. Seuss, sono state già create competizioni del genere, ad esempio, all’interno del programma Cake Wars di Food Network. A produrre questo show ci saranno Super Delicious, proprio di Capcake Wars, gli Amazon Studios e Dr. Seuss Enterprises di Prime Video.

Tutto ciò avviene mentre la piattaforma streaming Netflix ha pianificato la realizzazione degli adattamenti tratti da One Fish, Two Fish, Red Fish, Blue Fish; Gli Snicci e altre storie; Ortone e i piccoli Chi!; Wacky Wednesday e Thidwick The Big-Hearted Moose.

Questi progetti espandono l’accordo tra Netflix e la Dr. Seuss Enterprises, e seguono il lancio di Prosciutto e Uova Verdi, serie lanciata nel 2019 e che vedrà la sua seconda stagione fare l’esordio sulla piattaforma streaming ad aprile.