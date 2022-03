Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Kevin Feige assicura che i fan de La Casa 2 resteranno soddisfatti

Kevin Feige ha voluto sottolineare, parlando con Empire, di come Doctor Strange nel Multiverso della Follia sarà un film che avrà l’impronta di Sam Raimi, al punto tale da fare felici i fan del regista, ed in particolare quelli de La Casa 2.

Ecco le parole di Kevin Feige:

Volevamo che fosse un film di Sam Raimi, volevamo che ci fossero scene d’azione forti, considerando che si sta competendo con lungometraggi come Avengers e Spider-Man, ma senza dimenticare ciò che rende forte Sam Raimi. Vedrete questo Doctor Strange 2 come un prodotto che rispecchia Sam Raimi, al punto da rendere veramente felici i fan de La Casa 2.

Non è questo il primo intervento di un membro dei Marvel Studios che loda particolarmente il lavoro di Sam Raimi per il film sul Doctor Strange. Addirittura il produttore Richie Palmer ha definito il regista come come “uno dei padrini del Marvel Cinematic Universe”. Qui sotto trovate le sue dichiarazioni: