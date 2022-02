Doctor Strange nel Multiverso della Follia: il produttore definisce Sam Raimi “uno dei padrini del Marvel Cinematic Universe”

Il produttore di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Richie Palmer, ha definito Sam Raimi come "uno dei padrini del Marvel Cinematic Universe".

The Direct ha avuto l’occasione di parlare con Richie Palmer, uno dei produttori di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, il quale ha dichiarato che Sam Raimi, regista del lungometraggio, è da considerare “uno dei padrini del Marvel Cinematic Universe”.

Ecco cosa ha detto Richie Palmer:

Avere Sam Raimi a lavoro per questo film è un sogno che si avvera per noi. Lui è uno dei padrini del Marvel Cinematic Universe. Realizzare una storia sul Doctor Strange con lui a bordo, dopo un film su Spider-Man collegato con il Multiverso, rappresenta per noi qualcosa di entusiasmante. Nessuno ha una propensione migliore di lui: se c’è di mezzo la fantascienza, l’horror, la commedia o la storia romantica Sam è un maestro.

Palmer ha proseguito parlando del fatto che film di questo tipo incorporano più generi ed un regista come Sam Raimi, capace di creare molte contaminazioni, è più che adatto per un lavoro come Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Ricordiamo che il lungometraggio Marvel con Benedict Cumberbatch protagonista uscirà nelle sale cinematografiche il 6 maggio.

Potrebbe interessarti anche questa news dedicata a Doctor Strange nel Multiverso della Follia: