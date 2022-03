Anatomia di uno scandalo: il trailer della serie suspense di Netflix in uscita ad aprile

Anatomia di uno scandalo è la prossima serie suspense che la piattaforma streaming Netflix lancerà nel mese di aprile, e di cui ha diffuso da poco il trailer. Nel filmato viene annunciato che la serie televisiva sarà distribuita il 15 aprile.

Ecco il trailer del telefilm Netflix Anatomia di uno scandalo.

Questa è la descrizione della piattaforma streaming:

Il privilegio sta per essere processato. Dal creatore di “Big Little Lies” e “The Undoing”, “Anatomia di uno scandalo” è una serie ricca di suspense con Sienna Miller, Michelle Dockery, Rupert Friend, Naomi Scott e Josette Simon. Tratta dal romanzo bestseller di Sarah Vaughan, è in arrivo su Netflix il 15 aprile.