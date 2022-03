The Batman avrà uno spin-off a fumetti scritto da Paul Dano, interprete dell’Enigmista

The Batman è stato un successo e sappiamo che sarà seguito da almeno un serial tv e, nelle intenzioni, da un altro paio di lungometraggi: a quanto pare, però, non mancheranno neanche i fumetti, perfettamente integrati all’interno del canone di questa versione del personaggio. Uno di questi sarà Riddler: Year One, sceneggiato dall’interprete stesso del personaggio nel film: Paul Dano.

A new Riddler comic book hits stores this October with "Riddler: Year One". Written by Paul Dano, unmask your first look here and see #TheBatman only in theaters now. pic.twitter.com/cGEjJJzbAw

— The Batman (@TheBatman) March 18, 2022