Spider-Man: No Way Home, la coreografia della battaglia finale e un artwork inedito

Svelata una featurette speciale da Spider-Man: No Way Home sulla realizzazione della coreografia della battaglia finale; in più, uno stupendo artwork inedito.

La battaglia finale di Spider-Man: No Way Home ha luogo sulla “Nuova” Statua della Libertà, e il cast del film ci mostra, grazie anche a filmati dietro le quinte, i piccoli trucchi dietro alla sua realizzazione. Sono, ovviamente, presenti degli spoiler: siete avvisati!

Inoltre, vi presentiamo anche uno stupendo artwork finalmente reso pubblico, realizzato dall’artista Rob Brunette sulla base del lavoro preliminare di Ryan Meinerding mostratovi tempo fa: due scatti ravvicinati del costume finale del Peter di Tom Holland e una composizione di tutti e tre gli Spidey.

Spider-Man: No Way Home è diretto da Jon Watts, già regista dei precedenti due capitoli, e ha tra i protagonisti Benedict Cumberbatch – che fa il suo esordio nella saga di Spider-Man nel ruolo di Doctor Strange – , Zendaya, Jon Favreau, Jacob Batalon e Marisa Tomei. Il film è uscito al cinema il 15 dicembre, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia, divenendo il più grande incasso dell’anno, e ora si appresta a fare grandi numeri anche in Home Video (qui tutte le info in proposito e i primi dieci minuti di film).

Questa la sinossi ufficiale della pellicola:

Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, il nostro amichevole eroe di quartiere è smascherato e non può più separare la sua vita privata dalle grandi responsabilità di essere un Supereroe. Quando chiede aiuto a Doctor Strange, la posta in gioco si fa sempre più rischiosa e lo porterà a scoprire cosa significa realmente essere Spider-Man.

