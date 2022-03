Spider-Man: No Way Home, Sony rilascia i primi dieci minuti della pellicola online

Per invogliare all'acquisto della versione Home Video, Sony Pictures ha rilasciato online, gratuitamente, i primi dieci minuti di Spider-Man: No Way Home.

È disponibile su YouTube, gratuitamente, una preview ufficiale dei primi dieci minuti di Spider-Man: No Way Home, gentilmente offerta da Sony Pictures per pubblicizzare l’uscita Home Video di uno dei più grandi successi cinematografici degli ultimi anni.

La pellicola, difatti, arriverà il 22 marzo in digitale e il 12 aprile in DVD, Blu-ray e 4K, con una grande quantità di contenuti bonus tra cui ben 80 minuti di backstage, oltre a retroscena, papere sul set ed easter egg, come vi abbiamo raccontato in questa notizia.

Spider-Man: No Way Home è diretto da Jon Watts, già regista dei precedenti due capitoli, e ha tra i protagonisti Benedict Cumberbatch – che fa il suo esordio nella saga di Spider-Man nel ruolo di Doctor Strange – , Zendaya, Jon Favreau, Jacob Batalon e Marisa Tomei. Il film è uscito al cinema il 15 dicembre, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia, divenendo il più grande incasso dell’anno.

Questa la sinossi ufficiale del film:

Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, il nostro amichevole eroe di quartiere è smascherato e non può più separare la sua vita privata dalle grandi responsabilità di essere un Supereroe. Quando chiede aiuto a Doctor Strange, la posta in gioco si fa sempre più rischiosa e lo porterà a scoprire cosa significa realmente essere Spider-Man.

