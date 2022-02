Spider-Man: No Way Home, il promo del Blu-ray mostra scene inedite dal backstage del film

Tra marzo e aprile Spider-Man: No Way Home arriverà nei vari formati Home Video, e il promo ufficiale mostra che sarà ricchissimo di inediti contenuti extra.

Spider-Man: No Way Home arriverà il 22 marzo in digitale e il 12 aprile in DVD, Blu-ray e 4K: il nuovissimo promo ufficiale mostra che sarà ricchissimo di contenuti extra, con tra le varie cose ben 80 minuti di backstage, oltre a retroscena, papere sul set ed easter egg.

Vi avvisiamo che il video è ricco di spoiler!

Spider-Man: No Way Home è diretto da Jon Watts, già regista dei precedenti due capitoli, e ha tra i protagonisti Benedict Cumberbatch – che fa il suo esordio nella saga di Spider-Man nel ruolo di Doctor Strange – , Zendaya, Jon Favreau, Jacob Batalon e Marisa Tomei. Il film è uscito al cinema il 15 dicembre, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia, divenendo il più grande incasso dell’anno.

Questa la sinossi ufficiale del film:

Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, il nostro amichevole eroe di quartiere è smascherato e non può più separare la sua vita privata dalle grandi responsabilità di essere un Supereroe. Quando chiede aiuto a Doctor Strange, la posta in gioco si fa sempre più rischiosa e lo porterà a scoprire cosa significa realmente essere Spider-Man.

