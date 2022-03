MacBook Air: rinviato il modello in uscita nel 2022?

Abbiamo visto da pochissimi giorni molteplici novità di Apple ora già arrivate sul mercato, ma non c’è da dimenticarsi che ovviamente la compagnia si trova a tenere diversi eventi nel corso dell’anno, con molteplici novità da comunicare ai fan in attesa di scoprire di più in merito ai prodotti che verranno rilasciati. Il colosso ha però a quanto pare dovuto rinviare i nuovi MacBook Air che dovrebbero arrivare nel corso del 2022, come anche i MacBook Pro da 14 e 16 pollici di nuova generazione.

Ad anticipare il tutto è il noto insider Mark Gurman di Bloomberg, il quale ha confermato che per i Pro sembra servirà aspettare fino al 2023, e che invece avremo modo di scoprire maggiori dettagli in merito ai MacBook Air di nuova generazione nel corso della seconda metà del 2022. Abbiamo a che fare con una fonte autorevole, ma che comunque va ovviamente presa con le pinze fino a che la compagnia non avrà avuto modo di confermare maggiori dettagli in merito alla questione.

Secondo Gurman inoltre, i nuovi MacBook Pro si presenteranno con i nuovi chip M2 Pro ed che dovrebbero arrivare nel corso del prossimo anno, con gli M2 che sarebbero invece ancora previsti per il 2022 in seguito al lancio dei nuovissimi M1 Ultra.

Anche il noto analista Ming-Chi Kuo‌ ha parlato di come la compagnia dovrebbe avviare la produzione di massa dei nuovi MacBook Air nel 2022, il che suggerirebbe quindi un lancio nel mese di settembre, in genere dedicato anche ai nuovi iPhone pronti a venire rilasciati.

Non ci sono come detto ancora novità confermate, ma è molto probabile che la compagnia avrà presto modo di tornare a parlare di dispositivi portatili dopo l’ottimo lancio degli scorsi MacBook Pro nel giro di non troppo tempo.