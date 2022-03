True Detective 4: annunciato lo sviluppo della quarta stagione

True Detective 4 è stato messo ufficialmente in sviluppo, con Barry Jenkins (The Underground Railroad) che farà da produttore esecutivo, assieme a Issa López, che farà anche da sceneggiatrice del progetto e dirigerà il primo episodio. Il titolo della stagione sarà True Detective: Night Country.

Non sono stati forniti molti dettagli sullo sviluppo di True Detective 4, ma le fonti riferiscono di una storia ambientata nell’Artico, dove le notti arrivano a durare anche 24 ore. Ci saranno due interpreti protagoniste della nuova stagione.

Oltre a Barry Jenkins e Issa López nel progetto saranno coinvolti anche Adele Romanski e Mark Ceryak di Pastel. Il telefilm è stato affidato ad Anonymous Content per la produzione. Qualche settimana fa il capo della programmazione di HBO, Casey Bloys aveva offerto alcuni aggiornamenti sullo show. Ecco le sue parole:

Mentre circa un anno fa aveva dichiarato:

Stiamo lavorando con una serie di scrittori per trovare il giusto tono della nuova stagione. C’è l’idea di muoverci su un percorso che può essere interessante, e tirare fuori una nuova voce. La qualità è l’elemento che ci sta guidando per la realizzazione dello script, perché non vogliamo produrre qualcosa tanto per fare.