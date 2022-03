Oppo Find X5 Pro con Dimensity 9000 rinviato in Cina

In seguito all'aumento dei contagi in Cina, Oppo si è trovata costretta a dover rinviare il lancio della nuova versione dei suoi Find X5 Pro fino all'1 aprile 2022.

Si era parlato negli scorsi giorni di come Oppo avrebbe avuto modo di portare sul mercato una nuova versione dei suoi smartphone Find X5 Pro, pronta a offrire un’alternativa rispetto a quella base.

La differenza sostanziale è da ricercarsi nello scambio fra Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e Dimensity 9000, seppur ci siano delle brutte notizie in tal senso. Il lancio del nuovo dispositivo top di gamma era infatti pianificato per la giornata di ieri, 18 marzo 2022, ma la compagnia si è trovata costretta a dover rinviare lo smartphone in questione di qualche settimana.

Cos’è andato storto con il lancio della nuova versione degli Oppo Find X5 Pro? Si parla nello specifico dell’aumento dei contagi da Covid-19 che si è visto nel corso degli ultimi giorni in Cina. Lo spiacevole evento ha portato la compagnia a confermare quindi che il nuovo gioiellino verrà lanciato esattamente nella giornata dell’1 aprile 2022. Trovate qui di seguito la dichiarazione ufficiale di Oppo in merito alla spinosa questione:

Con la premessa di essere strettamente in linea con la prevenzione dell’epidemia a livello locale, e con il controllo delle politiche, mentre ci assicuriamo della salute e della sicurezza dei nostri impiegati, abbiamo adottato dei piani di emergenza al fine di risolvere il problema.

Il sito di E-Commerce cinese JD.com si è quindi aggiornato per confermare che i dispositivi verranno messi in vendita a partire dall’1 aprile, nella speranza che ovviamente il problema si sia attenuato e che si tratti del momento giusto per lanciare questa variante sul mercato.

Al momento, i benchmark hanno suggerito che il nuovo device potrebbe trovarsi nel campo delle performance in una situazione di vantaggio rispetto a quanto visto con i telefoni base. Restiamo in attesa di saperne di più sul lancio, sperando che presto i nuovi smartphone vengano rilasciati anche all’infuori del territorio cinese.