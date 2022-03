Disney+, aprile 2022: da Le fate ignoranti a Fresh, tutte le novità del mese

Disney+ ha rivelato tutti suoi assi nella manica per il mese di aprlie: tra questi, per gli abbonati, arrivano le serie Le fate ignoranti e Fresh.

Ci aspetta un mese davvero ricco su Disney+: sono state infatti ufficializzate tutte le nuove uscite che saranno presenti sulla piattaforma nel mese di aprile 2022, e sono davvero numerose e interessanti.

La piattaforma celebrerà il Giorno della Terra attraverso un “tesoro” di contenuti e proporrà molti nuovi film classici e moderni in catalogo.

Grandi novità sul fronte dei serial e degli show tv, con Le fate ignoranti, The Dropout, The Kardashians, ma anche un atteso musical come Meglio Nate che niente.

Vediamo ora tutte le novità nel dettaglio, nell’ordine presentato da Disney stessa e con tra parentesi anche l’età minima suggerita di visione:

Le fate ignoranti (serie 16+, dal 13 aprile)

Fresh (serie 18+, dal 15 aprile)

The Dropout (serie 16+, dal 20 aprile)

The Kardashians (serie 16+, dal 14 aprile)

Meglio Nate che niente (film 9+, dal 1° aprile)

Sketchbook – Come nasce un disegno (serie, dal 27 aprile)

Sex Appeal (film 16+, dall’8 aprile)

Single Drunk Female (serie 16+, dal 6 aprile)

Dollface (serie 16+, dal 27 aprile)

Grown-ish (quarta stagione della serie 14+, dal 20 aprile)

I Simpson (trentaduesima stagione, dal 6 aprile)

Star (seconda stagione, dal 6 aprile)

La vita nascosta – Hidden life (film, dal 29 aprile)

Last Tepui: Vette inesplorate (film documentario, dal 22 aprile)

Ritorno alla fattoria dei nostri sogni (dal 22 aprile)

Polar Bear (dal 22 aprile)

Ricordiamo che Disney ha annunciato la disponibilità delle nuove Disney+ Cards, delle carte fisiche che permettono di acquistare e regalare un anno di abbonamento a Disney+ a 89,90€.

Leggi anche: