Porsche e Apple anticipano un’alleanza: “stiamo lavorando ad alcuni progetti emozionanti”

Porsche e Apple valutano un’alleanza. Lo ha rivelato il CEO della casa automobilistica di lusso, Oliver Blume, in occasione di una conferenza stampa. «Vogliamo lavorare assieme ad alcuni progetti estremamente emozionanti», ha dichiarato.

I toni sono ancora molto vaghi, Blume non ha spiegato la natura dei progetti che potrebbero vedere l’unione delle forze di Porsche e Apple.

Apple da tempo lavora al progetto di sviluppare una sua automobile elettrica, forse dotata di una guida autonoma avanzata. Nel passato recente Apple ha avviato diverse trattative con altrettanti brand dell’automotive nel tentativo di trovare un partner a cui affidare la produzione materiale del veicolo.

Porsche negli ultimi anni ha incluso diversi servizi di Apple all’interno delle sue vetture, che oggi sono compatibili di serie con CarPlay, offrendo anche un supporto nativo ai servizi Apple Music e Apple Podcast. Entrambi i servizi funzionano anche utilizzando l’assistente vocale proprietario di Porsche.

Allo stesso modo, Porsche ha già maturato una discreta esperienza nel segmento delle auto elettriche: la prima vettura, la Porsche Taycan, è già diventata una delle auto più vendute del marchio, mentre nel 2022 dovrebbe uscire la tanto attesa versione elettrica della Porsche Macan, altro campione di vendite del brand di Stoccarda. Pensare che Porsche possa fornire parte del suo know how e delle sue tecnologie ad Apple non è, dunque, una tesi così azzardata.