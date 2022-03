Morbius: Jared Leto vorrebbe un crossover con Iron Man

18—Mar—2022 / 11:25 AM

Rispolverare l’Iron Man di Robert Downey Jr. per un crossover con Morbius? Forse non sarebbero in molti gli appassionati a concordare con questa possibilità, però il desiderio di Jared Leto sarebbe proprio questo. L’interprete ha parlato a Screen Rant dei possibili crossover tra il suo Morbius ed altri personaggi Marvel, e Leto avrebbe citato proprio l’Iron Man di Robert Downey Jr.

Ecco le sue parole:

Oltre all’Iron Man di Robert Downey Jr. ci sarebbero altri personaggi con cui sarebbe interessante incrociarsi. Ovviamente avrebbe molto senso un crossover con Venom, sarebbe divertente.

Non poteva mancare il riferimento a Venom secondo Jared Leto, considerando che il suo Morbius è inserito nello stesso universo narrativo del personaggio interpretato da Tom Hardy. Ma, considerando che la Marvel ha da poco aperto il suo multiverso cinematografico, possiamo dire che tutto è veramente possibile.

Jared Leto arriverà il 31 marzo al cinema con Morbius, il lungometraggio che esce nelle sale cinematografiche dopo tanti posticipi, ed in cui l’attore premio Oscar veste i panni dell’antieroe nemico di Spider-Man. Ricordiamo che sono in lavorazione anche due film dello spiderverso Sony, uno dedicato a Kraven the Hunter, e l’altro a Madame Web.

Potrebbe interessarti anche questa news dedicata a Morbius: